"Ich muss euch was sagen", heißt einer ihrer aktuellen Hits. Jetzt hat Kerstin Ott auch ihren Fans etwas zu sagen. Und das hat mit ihrem Auftritt am 31. Dezember in Berlin zu tun.



Am Silvesterabend war Kerstin Ott einer der gefeierten Gigs bei der großen Sause vorm Brandenburger Tor. Noch in der Nacht machte sich die Sängerin samt Ehefrau Karolina und Tochter Lara auf den Heimweg nach Schleswig-Holstein. Schlechte Sicht, Nebel - und schon wurde das Frauen-Trio Zeuge eines Auffahrunfalls. Kerstin Ott zögerte nicht lange - stand den Geschädigten als Ersthelferin zur Seite, half ihnen von ihren Autos zur Leitplanke.