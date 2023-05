Bis Costner und Baumgartner ein Paar wurden dauerte es ein paar Jahre. Der Schauspieler und das Model lernten sich in den 80ern beim Golfen kennen, erst mal nur eine Bekanntschaft. Denn der Schauspieler war bis 1994 mit Cindy Silva verheiratet.



Es folgte eine weitere Beziehung, bevor sich die Wege von Costner und Baumgartner erneut kreuzten: Von 1999 an dateten die beiden dann ganz offiziell. Nach kurzen Startschwierigkeiten - nach nur vier Jahren trennte sich das Paar kurzzeitig, weil sie sich in der Frage nach weiterem Nachwuchs nicht einig waren - gab es 2004 dann aber die Hochzeit.



Kevin Costner hatte 2018 in einem Interview mit dem "Closer Weekly"-Magazine gestanden, dass er nicht sicher gewesen sei, ob er ein guter Vater sein könnte: