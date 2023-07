In dem Zivilprozess in New York ging es um den Vorwurf der sexuellen Belästigung. Schauspielkollege Anthony Rapp hatte Kevin Spacey vorgeworfen, ihn 1986 als 14-Jährigen auf einer Party intim berührt und sich bekleidet auf ihn gelegt zu haben. Spacey war damals 26 Jahre alt.



2020 erstattete Anthony Rapp Strafanzeige wegen der mutmaßlichen sexuellen Belästigung, die jedoch mangels an Beweisen vom zuständigen Gericht verworfen wurde. Mit seiner Zivilklage wollte Rapp nun 40 Millionen Dollar Schadensersatz und Schmerzensgeld erstreiten.

Schauspieler Anthony Rapp verklagte Kevin Spacey auf Schmerzensgeld. Bildrechte: dpa

Kevin Spacey bestreitet Vorwürfe

Kevin Spacey hatte die Vorwürfe vehement zurückgewiesen und die damalige Situation folgendermaßen dargestellt: Er habe Anthony Rapp und dessen Kollege John Barrowman nach einer Broadway-Vorstellung zum Essen eingeladen und sie dann in seine Wohnung gebracht, wo er mit Barroman geflirtet habe. An Rapp habe er dagegen kein Interesse gehabt.



Spacey sagte vor Gericht: "Anthony Rapp wirkte wie ein Kind und John Barrowman wirkte wie ein Mann." Seine Aussage deckt sich mit einer eidesstattlichen Erklärung Barrowmans. Rapp dagegen hatte erklärt, Spacey sei erst Tage später bei einer anderen Gelegenheit übergriffig geworden.

Gericht: Freispruch für Kevin Spacey

Das Geschworenengericht urteilte am Donnerstag nach kurzen Beratungen, Anthony Rapp habe nicht nachweisen können, dass er von Kevin Spacey vor mehr als 35 Jahren sexuell belästigt worden sei - und sprach den Oscarpreisträger schließlich frei.

Kevin Spacey bestritt vor Gericht alle Vorwürfe, die gegen ihn vorlagen. Bildrechte: Getty Images

Karriereende nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung

Anthony Rapp hatte Ende Oktober 2017 - und damit kurz nach Beginn der #MeToo-Bewegung - seine Anschuldigungen gegen Kevin Spacey in einem Interview öffentlich gemacht. Der heute 63-jährige Spacey entschuldigte sich damals für das "äußerst unangemessene Verhalten in betrunkenem Zustand". Er könne sich an den Vorfall aber nicht erinnern.



In dem Prozess sagte Spacey zuletzt, er bereue, dass er sich auf Anraten seiner Agenten damals entschuldigt habe. "Ich habe eine Lektion gelernt", sagte er. "Entschuldige dich nie für etwas, das du nicht getan hast."



Nach den Anschuldigungen gaben damals acht weitere Männer an, von Kevin Spacey sexuell belästigt worden zu sein. Die Karriere des gefeierten Hollywoodstars war damit abrupt beendet.

Weiteres Verfahren in London

Nach dem Freispruch im aktuellen Zivilprozess liegen in den USA zwar keine weiteren Verfahren gegen den Schauspieler an, dafür aber in Großbritannien.



Das nächste Verfahren soll im Sommer 2023 in London beginnen. Dabei werden Kevin Spacey vier Übergriffe gegen drei Männer in den Jahren 2005 bis 2013 zur Last gelegt. Im Juli plädierte der Schauspieler vor einem Gericht in London auf nicht schuldig. Andere Verfahren wurden eingestellt. Er gilt daher weiter als unschuldig.



(Dieser Artikel wurde erstmals am 21.10.2022 veröffentlicht)