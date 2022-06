Hollywood-Star Kevin Spacey bleibt ungeachtet der schwerwiegenden Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe, die in Großbritannien gegen ihn erhoben wurden, vorerst auf freiem Fuß. Das Gericht entschied bei einer Anhörung am Donnerstag (16.06.) in London, dass sich der 62-Jährige weiter frei bewegen dürfe. Es bestehe keine Fluchtgefahr. Auch seinen Reisepass musste er nicht abgeben.

Spacey weist alle Anschuldigungen zurück

Die Staatsanwaltschaft hatte gefordert, dass Spacey nur unter der Auflage in Freiheit bleiben dürfe und dass er London bis zum nächsten Gerichtstermin nicht verlässt. Dieser ist am 14. Juli. Spacey war am Donnerstag persönlich zu dem Gerichtstermin erschienen. Bei der knapp 30-minütigen Anhörung hatte sich Spacey lediglich zu seinem Namen und seiner Anschrift geäußert. Als er sich den Weg ins Gerichtsgebäude hinein und wieder hinaus bahnte, antwortete Spacey nicht auf die Fragen von Journalisten. Er wirkte jedoch selbstsicher und lächelte. Schon zuvor wies er alle gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zurück.

Spacey wurde am Donnerstag von Journalisten umringt, wirkte dabei aber selbstsicher. Bildrechte: dpa

Vorwurf: Sexuelle Übergriffe gegen drei Männer

Dem US-Schauspieler werden in Großbritannien vier Übergriffe gegen drei Männer zwischen 2005 und 2013 zur Last gelegt. Einige der Taten sollen im Londoner Viertel Lambeth geschehen sein. Dort befindet sich das Old-Vic-Theater, dessen künstlerischer Leiter Spacey von 2004 bis 2015 war. In einem Fall lautet die Anklage auf "penetrierende sexuelle Aktivität ohne Zustimmung". Spacey hatte bereits im Mai angekündigt, persönlich vor Gericht zu erscheinen, um seine "Unschuld" zu beweisen.

Karriere-Absturz für Spacey

Gegen den Oscar-Preisträger waren bereits 2017 in den USA Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe erhoben worden. Die Vorwürfe hatten für Spacey schwerwiegende Folgen: Er verlor nicht nur seine Hauptrolle in der Erfolgsserie "House of Cards", sondern fiel in der gesamten Branche in Ungnade und erlebte einen dramatischen Karriere-Absturz. Inzwischen scheint sich Spacey aber gefangen zu haben. So wurde im vergangenen Jahr verkündet, dass er in einem neuen Film des italienischen Regisseurs Franco Nero seine Rückkehr auf die Leinwand feiern soll.