Wie lautet die Anklage?

Der Schauspieler Kevin Spacey muss sich in London wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe vor Gericht verantworten. Spacey ist neben Harvey Weinstein der bekannteste (mutmaßliche) Fall der #MeToo-Bewegung.



Im Prozess sollen 12 Anklagepunkte verhandelt werden. Vier Männer werfen dem Schauspieler sexuelle Nötigung vor. Zwei der Ankläger sprechen auch von nicht einvernehmlichem Sex.



Die Vorfälle sollen zwischen 2001 und 2013 sowohl in London als auch in der Grafschaft Gloucestershire stattgefunden haben. Kevin Spacey streitet die Vorwürfe ab. Der Prozess ist für insgesamt vier Wochen angesetzt.

Warum findet der Prozess in London statt?

Dass der Prozess in Großbritannien stattfindet, liegt daran, dass die Anklagen gegen den amerikanischen Schauspieler im Vereinigten Königreich erhoben wurden. Spacey hatte von 2004 bis 2015 am "The Old Vic"-Theater in London die Position des künstlerischen Leiters inne, lebte auch einige Zeit in der britischen Hauptstadt.



Insgesamt 20 Männer des Old-Vic-Theaters hatten dem Schauspieler "unangemessenes Verhalten" vorgeworfen. Verhandelt werden nun aber nur die Anschuldigungen von vier Personen.



Wie die Verhandlung ausgeht, entscheidet die am Prozess teilnehmende Jury. Sollte sie gegen Spacey entscheiden und ihn schuldig sprechen, könnte dem Schauspieler sogar eine Haftstrafe drohen.

Was sagt Kevin Spacey zu den Vorwürfen?

Bereits in den Vorverhandlungen hatte der Schauspieler alle Anschuldigungen zurückgewiesen. In einem Interview mit der "Zeit" zeigt er sich sogar zuversichtlich:

In dem Moment, in dem diese Dinge genau untersucht werden, fallen sie in sich zusammen. So war es bei dem Anthony-Rapp-Prozess, und so wird es auch bei diesem Prozess sein! Kevin Spacey Die Zeit

Schauspieler Anthony Rapp hatte gegen Spacey geklagt. Der Schauspieler wurde freigesprochen. Bildrechte: IMAGO/NurPhoto

Es gehe ihm bei dem Prozess nicht darum, seinen Ruf wiederherzustellen, der sei in den Medien sowieso zerstört worden. Vielmehr gehe es Spacey um die Filmproduzenten und Regisseure, die zu ihm sagten: Wir wollen mit dir zusammenarbeiten, aber wir können nicht.



Dazu sagt der Schauspieler im Interview: "Sobald ich in London freigesprochen werde, werden mir bestimmte Leute wieder Rollen anbieten. Noch in derselben Minute!"

Nicht die ersten Vorwürfe

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der zweifache Oscarpreisträger wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe vor Gericht verantworten muss. Im vergangenen Jahr lief in New York ein Zivilprozess gegen ihn, bei dem Spacey von der Jury freigesprochen wurde. Schauspieler Anthony Rapp hatte Spacey vorgeworfen, ihn im Jahr 1986 auf ein Bett geworfen und sich auf ihn gelegt zu haben. Rapp forderte 40 Millionen Dollar Schadenersatz, doch die Jury befand Spacey für "nicht schuldig".



Zwei weitere Anklagen gegen den Schauspieler wurden fallen gelassen. Einmal, weil das mutmaßliche Opfer verstarb, das zweite Mal, weil der Hauptbelastungszeuge nicht mehr aussagen wollte.

Spacey's Karriere-Absturz