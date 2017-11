"Alles Geld der Welt" handelt von der Entführung des 16-jährigen John Paul Getty und dem Versuch seiner Mutter, dessen Großvater und Milliardär zur Bezahlung des Lösegelds zu überreden. In dem Trailer wird Spaceys Name noch prominent erwähnt, ist der Schauspieler noch groß zu sehen. Der Film sollte am 22. Dezember in die US-Kinos kommen. Die Premiere war für den 16. November in Los Angeles geplant, wurde nach den Vorwürfen aber abgesagt. In Deutschland ist der Start erst im kommenden Jahr vorgesehen.