Was in Michael Schumachers Angehörigen vorgegangen sein mag, als sie den einstigen Ausnahme-Rennfahrer vom Titel der "Aktuellen" lächeln sahen? Daran haben die Macher des Blatts wohl keinen Gedanken verloren.



Es mutet wie ein schlechter Scherz an, wie die Wochenzeitschrift "Die Aktuelle" auf ihrem Titel mit "Michael Schumacher: Das erste Interview!" wirbt. Denn genau darauf warten seit Jahren Millionen Fans. Die kleine Unterzeile "Es klingt täuschend echt" kann man auf den ersten Blick kaum deuten.



Schlägt man das Blatt auf, ist die Enttäuschung perfekt: Das angebliche Interview ist erfunden - und mithilfe Künstlicher Intelligenz entstanden, verrät die Redaktion im Innenteil.

Familie leitet rechtliche Schritte ein

Das will Familie Schumacher nicht einfach so hinnehmen. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur wurde bestätigt, dass nun rechtliche Schritte folgen werden.



Corinna Schumacher ging in den vergangenen Jahren bereits mehrfach gegen irreführende Behauptungen der Boulevardpresse vor. 2017 verurteilte das Hamburger Landgericht die Zeitschrift "Bunte" zu einer Zahlung von 50.000 Euro Entschädigung an Michael Schumacher.

Der Prozess gegen die "Bunte" fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Bildrechte: dpa

Konsequenzen nach Interview: Verlag entlässt Chefin

Unterdessen hat das KI-basierte Interview erste Konsequenzen: Die Funke-Mediengruppe trennt sich mit sofortiger Wirkung von "die aktuelle"-Chefredakteurin Anne Hoffmann. Außerdem bittet sie in einer Erklärung die Familie des Formel-1-Weltmeisters um Entschuldigung. "Dieser geschmacklose und irreführende Artikel hätte nie erscheinen dürfen", heißt es in der Erklärung. "Er entspricht in keiner Weise den Standards von Journalismus, wie wir - und unsere Leserinnen und Leser - ihn bei einem Verlag wie Funke erwarten." Michael Schumacher und Ehefrau Corinna im Jahr 2012. Bildrechte: dpa

Gesundheitszustand von Michael Schumacher bleibt Familienangelegenheit

Michael Schumacher lebt seit einem schweren Wintersportunfall Ende 2013 völlig zurückgezogen. Über seine gesundheitliche Entwicklung und seinen aktuellen Gesundheitszustand ist so gut wie nichts bekannt - und das soll auf Wunsch seiner Familie auch so bleiben. Dadurch will man regelmäßige Nachfragen vermeiden.