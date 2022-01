In Sachen Schauspielerei ist Kiefer Sutherland nach 35 Jahren Leinwand-Erfahrung ein alter Hase, als Musiker muss sich der Hollywood-Star seine Lorbeeren erst noch verdienen - und ist bereits auf dem besten Weg dahin. Seine ersten beiden Alben, "Down in a Hole" aus dem Jahr 2016 und "Reckless & Me" von 2019, wurden von Presse und Publikum gleichermaßen gefeiert.