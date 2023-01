Diana war zu Lebzeiten für ihren guten Stil bekannt. Auch heute noch begeistern sich Millionen Frauen für ihre Looks. Fashion-Experten sprechen sogar von einem "Diana-Revival". Selbst junge Frauen, die erst nach Dianas Tod geboren wurden, entdecken die Stilikone für sich. Fans, die das nötige Kleingeld haben, bekommen sogar ab und zu bei Auktionen die Chance, ein ganz persönliches Diana-Andenken zu ersteigern. Zuletzt kam bei dem Londoner Auktionshauses Sotheby's eines von Dianas absoluten Lieblings-Schmuckstücken unter den Hammer: das sogenannte "Attallah"-Kreuz. Für sage und schreibe 163.800 Pfund (187.000 Euro) wechselte der Kreuz-Anhänger aus Amethysten und Diamanten seinen Besitzer - und der ist heute fast so bekannt wie damals Diana: Reality-Star Kim Kardashian hat sich das Schmuckstück gesichert. Sotheby's erklärte: "Wir freuen uns, dass dieses Stück ein neues Leben in den Händen einer anderen weltbekannten Person gefunden hat."

Laut dem Londoner Auktionshauses Sotheby's war das "Attallah"-Kreuz eines von Dianas bevorzugten Schmuckstücken. Sie trug es beispielsweise im Oktober 1987 zu einem farblich passenden Kleid von Catherine Walker. Damals besuchte Diana eine Wohltätigkeitsgala.



Das markante "Attallah"-Kreuz wurde in den 1920er-Jahren vom britischen Juwelierhaus Garrard kreiert. Laut Sotheby's wurde das Kreuz bisher nur von der Prinzessin getragen - doch diese besaß es nicht selbst, sondern lieh es sich von der Schmuckfirma "The Garrard".



Nach ihrem Tod war es nie wieder in der Öffentlichkeit zu sehen - bis jetzt. Denn nun gehört es den Kardashians. Kim ließ das "Attalah"-Kreuz von einem Repräsentanten ersteigern. Dafür griff sie tief in die Tasche und zahlte mehr als das Doppelte des im Vorfeld geschätzten Mindestpreises.