Die US-amerikanische Musikindustrie feiert die Newcomerin aus Deutschland. Der Ex-Manager von Lady Gaga bezeichnete Kim "als das Beste, was ich seit Gaga gehört habe". Die "New York" Times will in ihr sogar eine Antwort auf Madonna sehen.

Geboren wurde Kim Petras in Köln, ist in Hennef-Uckerath aufgewachsen. Seit anderthalb Jahren ist Los Angeles ihre neue Heimat. Dort verdingte sie sich zunächst als Songwriterin - und bald auch mit ihrer eigenen Musik.



Letzteres war von klein auf Kims Traum. Das verriet sie bereits den Journalisten, die sie anlässlich ihrer Geschlechtsumwandlung vor neun Jahren interviewten.



Mittlerweile konnte Kim in den USA die richtigen Kontakte knüpfen. Ihr Manager ist der gleiche, dem auch Britney Spears vertraut. Ihr Produzent hat bereits mit Stars wie Miley Cyrus, Katy Perry und Rihanna zusammengearbeitet.



Für Kim Petras scheint das die genau richtige Wahl gewesen zu sein - in den USA ist die gebürtige Kölnerin jetzt eine feste Größe in der Musikszene.



