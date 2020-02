Mit 103 Jahren gestorben: Schauspieler Kirk Douglas ist tot!

Vom Tellerwäscher zum Millionär - so ähnlich lässt sich auch die Karriere Kirk Douglas beschreiben. Als Sohn eingewanderter weißrussischer Juden aus einfachen Verhältnissen stammend, musste er sich seine Schauspielausbildung an der American Academy of Dramatic Arts erkämpfen. Doch das gereichte ihm nicht zum Nachteil: "Gegenüber meinen Kindern habe ich einen großen Vorteil: Ich kenne die Armut", sagte er einmal. Seine Wurzeln hat der Schauspieler nie vergessen - und einen großen Teil seines 80 Millionen Dollar schweren Vermögens gespendet.

Als Leinwandlegende im Teilruhestand widmete sich Kirk Douglas ab Ende der 80er-Jahren seiner umfangreichen Kunstsammlung, engagierte sich für gemeinnützige Zwecke und genoss das wiederentdeckte Familienleben. Letzteres war von etlichen Schicksalsschlägen gezeichnet: einem fatalen Hubschrauberabsturz, seinem Schlaganfall Mitte der Neunzigerjahre, der Krebserkrankung von Sohn Michael und dem Tod seines Sohnes Eric Anthony.



Ihm zur Seite stand in all den Jahren seine zweite Ehefrau Anne Buydens, geborene Hannelore Marx. Er hatte die Deutsche Anfang der 50er-Jahre am Filmset von "Ein Akt der Liebe" kennengelernt und 1954 geheiratet. Eine Ehe, die bis zu seinem Tod hielt. In Sachen Ausdauer machte einem Kirk Douglas keiner so schnell etwas vor.