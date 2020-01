US-Präsident Donald Trump bezeichnete Bryants Tod auf Twitter als eine "schreckliche Nachricht". Sein Vorgänger Barack Obama, selbst ein begeisterter Hobby-Basketballspieler, würdigte Bryant als "Legende". Er wandte sich an Bryants Frau Vanessa und wünschte der gesamten Familie Kraft. Der brasilianische Fußball-Superstar Neymar widmete Bryant bei einem Spiel für seinen französischen Club Paris Saint-Germain ein Tor.

Bryant war einer der besten Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga NBA. Er holte in seiner 20-jährigen Laufbahn fünf NBA-Meisterschaften mit den LA Lakers und gewann bei den Olympischen Spielen 2008 und 2012 die Goldmedaille mit dem US-Team. 2016 beendete er seine Karriere. Er hatte mit seiner Ehefrau Vanessa vier Kinder. Erst im vergangenen Sommer war der Ex-NBA-Star zum vierten Mal Papa geworden. Seine Tochter Gianna galt als Nachwuchshoffnung in der Welt des Basketballs. Zu den weiteren Opfern des Absturzes zählen US-Medienberichten zufolge Giannas Trainerin, zwei Teamkolleginnen und drei Elternteile der Mitspielerinnen.