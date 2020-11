Am Wochenende hatten Zeugen beobachtet, wie mutmaßliche Gangster am helllichten Tag schwer bewaffnet einen Überfall auf ein Juweliergeschäft in der Münchner Straße verübten und prompt die Polizei benachrichtigt. Die traf wenig später mit Blaulicht ein - und fand sich am Set eines Videodrehs von Rapper Kollegah und Asche wieder. Der Überfall also nur gestellt, die martialischen Schusswaffen nichts als Attrappen.