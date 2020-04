Gemeinsam auf die Beine gestellt haben das außergewöhnliche Event US-Sängerin Lady Gaga, die Aktivisten-Bewegung Global Citizen und die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Das Konzept stammt von Coldplay-Sänger Chris Martin. Der hatte bereits im vergangenen Monat im Rahmen der "Together At Home"-Serie von Global Citizen auf Instagram ein Mini-Konzert gegeben.



"One World - Together At Home" ist nicht zuletzt eine Reaktion auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, künftig keine Zahlungen mehr an die WHO zu leisten. Trump warf der in Genf ansässigen UN-Organisation "Missmanagement" in der Corona-Krise und Einseitigkeit zugunsten Chinas vor. Dieser Schritt war weltweit auf scharfe Kritik gestoßen.