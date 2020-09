Keine langen Schlangen am Einlass, die Besucher mit Maske - und immer wieder Lautsprecher-Durchsagen, die die Gäste zur Einhaltung der "strengen Corona-Hygieneregeln" mahnen. Am 3. September hat auf der Berliner Waldbühne das europaweit erste "Großkonzert" seit einem halben Jahr Corona-Pause stattgefunden. Den Auftakt der Konzertreihe unter dem Motto "Back To Live" machte der Grandseigneur des deutschen Schlagers: Roland Kaiser.