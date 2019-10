Der Slogan #HalleZusammen erinnert an den Wahlspruch "Nur zusammen" der Anhänger des Fußball-Drittligisten Hallescher FC, zu dessen Fans auch ein 20-Jähriges Todesopfer des Attentäters gehörte. Bei dem antisemitisch und rechtsextremistisch motivierten Anschlag am 9. Oktober in Halle starb auch eine 40-jährige Frau. Auf der Flucht schoss der Täter auf eine weitere 40-Jährige und einen 41-Jährigen, die dabei schwer verletzt wurden. Der schwer bewaffnete Mann hatte zuvor versucht, in die Synagoge einzudringen, was misslang. Zum höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur hatten sich dort zu diesem Zeitpunkt viele Gläubige versammelt.



Quellen: dpa/epd/MDR