Sie ist ein echtes Stehaufmännchen - aber was zuviel ist, ist zuviel: Ex-Bahnrad-Fahrerin Kristina Vogeln ist sauer. Auf ihrem Instagram-Kanal hat die einstige Olympiasiegerin ein Video gepostet, in dem sie bereits während der Aufnahme feststellt, dass sie dessen Veröffentlichung bereuen könnte.



Doch Kristina Vogel hat die Nase gestrichen voll. Und zwar von Menschen, die ihr Auto unberechtigt auf so genannten Behinderten-Parkplätzen abstellen, obgleich sie dazu nicht berechtigt sind. Denn: Mit ihrer Behinderung ist die Sportlerin im Reinen, nicht aber mit der Ignoranz ihrer Mitmenschen.