Zum 50. Geburtstag Die ultimative Kylie-Minouge-Playlist!

Ein Wendepunkt in ihrer Karriere trat laut eigener Aussage für Kylie Minogue ein, als sie mit Nick Cave im Jahr 1995 das Duett "Where the Wild Roses Grow" aufnahm. Die Zusammenarbeit mit dem Musiker eröffnete ihr die Chance, auch für Musikkritiker und -hörer annehmbar zu sein, die sie zuvor belächelten. Der Song machte sie berühmt und wurde in vielen anderen Ländern ihr größter Erfolg überhaupt in den 1990er-Jahren. Bildrechte: dpa