Im Februar 2021 führte der "Dogwalker" Ryan Fischer die drei französischen Bulldoggen von Lady Gaga auf der Sierra Bonita Avenue in Hollywood spazieren. Plötzlich sprangen mehrere bewaffnete Männer aus einem Auto und verlangten die Hunde. Ryan Fischer weigerte sich und wurde daraufhin durch einen Schuss in die Brust schwer verletzt. Die Diebe entkamen mit den zwei Hunden Gustav und Koji. Die dritte Bulldogge namens Asia konnte fliehen. Ryan Fischer ließen sie auf dem Gehweg zurück. Den Schuss gab der 20-jährige James Howard Jackson ab. Vor Gericht bekannte er sich des versuchten Mordes schuldig und wurde zu 21 Jahren Haft verurteilt. Laut der Staatsanwaltschaft habe er eine "kaltherzige, gewaltsame Tat" begangen. Da er der Einzige war, der schoss, wurden zwei seiner Komplizen bereits im August mit jeweils sechs Jahren zu weit kürzeren Haftstrafen verurteilt. Einige Verfahren stehen noch aus.

Während der Tat weilte Lady Gaga aufgrund der Dreharbeiten zu "House of Gucci" in Italien. Die Sängerin hatte nach der Tat auf Instagram und Twitter darum gebeten, die Tiere zurückzubringen: "Mein Herz ist gebrochen und ich bete, dass meine Familie durch einen Akt der Freundlichkeit wieder ganz wird." Außerdem dankte sie ihrem Hundesitter, der sein Leben riskiert habe: "Du bist für immer ein Held."



Lady Gaga versprach eine Belohnung von 500.000. Tatsächlich wurden Gustav und Koji zwei Tage nach dem Überfall auf einer Polizeiwache in Los Angeles abgegeben. Beide waren wohlauf. Die 50-jährige Finderin geriet bald jedoch selbst unter Verdacht: Sie musste sich wegen Beihilfe verantworten. Laut "TMZ" handelte es sich bei der Finderin um das Mitglied einer örtlichen Gang, die die teuren Rassehunde weiterverkaufen wollten.