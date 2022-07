Düsseldorf im Lady-Gaga-Fieber: Seit Tagen belagerten Fans den "Breidenbacher Hof", das Hotel, in dem die Popikone während ihres Deutschlandaufenthalts wohnte. Alle wollten einen Blick auf die Musik-Diva erhaschen. Wie der WDR berichtete, musste sogar die Polizei einschreiten, um für Ordnung und freie Bereiche zu sorgen. Am Sonntagmorgen wurde die Straße vor dem Hotel zeitweise gesperrt.

Hunderte Fans belagerten den Breidenbacher Hof, in dem Lady Gaga während ihres Deutschlandaufenthalts wohnte. Bildrechte: dpa

Die Aufregung kommt nicht von ungefähr: Zum ersten Mal seit der Coronapandemie tourt Lady Gaga wieder durch die Welt. Fast vier Jahre sang sie auf keiner Tourbühne. Auf Auf Twitter schrieb sie vorab:

Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich würde nie wieder auf einer Bühne stehen. Ich war so traurig, dass ich nichts als schmerzhafte Alpträume hatte. Aber ich habe es dank Liebe, Unterstützung, Vertrauen, Wahrheit, Mut, Talent und Hingabe geschafft, darüber hinwegzukommen. Dafür bin ich so dankbar. Lady Gaga

Lady Gaga: Das steckt hinter ihren emotionalen Zeilen

Was viele nicht wissen: Lady Gaga leidet an Fibromyalgie, einer erhöhten Schmerzempfindlichkeit. Betroffene können kaum schlafen, sind ständig erschöpft und haben scheinbar oft grundlos große Schmerzen. Allein in Deutschland leiden rund 3,4 Millionen Menschen an der chronischen Schmerzerkrankung.

Außerdem konzentrierte sich Lady Gaga in den vergangenen Jahren vermehrt auf ihre Schauspielkarriere – mit Erfolg: Als Schwarze Witwe und Gucci-Mörderin Patrizia Reggiani sorgte sie erst vergangenes Jahr für schwarze Zahlen in den internationalen Kinos. Ihr Film "A Star is Born" ist sogar oscarprämiert.

Zuletzt machte Lady Gaga als Schauspielerin von sich Reden. Ihre letzte Rolle: Die mordende Patrizia Reggiani in "House of Gucci". Bildrechte: dpa

Fans mussten lange auf Live-Events mit ihrem Musikidol warten, doch nun kehrt Lady Gaga für ihre Welttournee endlich wieder zu ihren musikalischen Wurzeln und auf die Bühne zurück. Ihren letzten Deutschlandauftritt hatte Lady Gaga 2018 in Hamburg.

Als wäre das nicht schon Aufregung genug, kursierte unter den Fans ein ganz besonderes Gerücht: Hat Lady Gaga für ihr Deutschlandkonzert noch einen zweiten Megastar im Gepäck?

Lady Gaga und Beyoncé: Gibt es ein Duett der Extraklasse?

Am Freitag soll nach Angaben der Twitter-Seite "Celebrity Jets" niemand Geringeres als Beyoncé mit dem Privatjet ihres Mannes Jay-Z nach Düsseldorf geflogen sein. Grund genug für einige Fans anzunehmen, dass Beyoncé für einen Auftritt bei Lady Gaga angereist ist.

Fans munkelten, dass Beyoncé und Lady Gaga in Düsseldorf ein Überraschungs-Duett hinlegen würden. Bildrechte: dpa

Die beiden Popikonen machten bereits in der Vergangenheit zusammen Musik: Im Video zum gemeinsamen Song "Telephone" (2010) lieferten sich Lady Gaga und Beyoncé ein Musikbattle. Der Song steht auch bei Lady Gagas Düsseldorfer Konzert auf dem Plan. Zufall oder Indiz? Passend zu der Fantheorie meldete sich Beyoncé erst im Juni mit "Break My Soul", der ersten Single ihres neuen Albums "Renaissance", aus einer langjährigen Musikpause zurück. Lady Gagas Konzert wäre eine tolle Möglichkeit für Beyoncé, die eigene Werbetrommel zu rühren.

Außerdem liebt Lady Gaga prominente Musiker an ihrer Seite: Für ihr jüngstes Album "Chromatica" lud sich Gaga so prominente Gäste wie Ariana Grande, die K-Pop Girlgroup Blackpink und Elton John ein.

Lady Gaga: So gigantisch war ihr Tourauftakt in Düsseldorf

Aus dem Mega-Duett wurde nichts. Dennoch bekamen die zehntausenden Fans in der Merkur-Arena Düsseldorf einiges geboten.

Wilde Tanzeinlagen, bunte Lichtshows und Kostümwechsel in Minutentakt. Das ist typisch Lady Gaga. Bildrechte: dpa

Die Tour "The Chromatica Ball" war wegen der Coronapandemie zweimal verschoben worden. Beim ausverkauften Konzert gab Lady Gaga neben den neueren Songs von 2020 auch viele Klassiker wie "Bad Romance", "Just Dance" und "Poker Face" zum Besten.

Lady Gaga ist für ihre spektakulären Bühnenshows und Kostüme bekannt. Ihre Fans wurden in Düsseldorf nicht enttäuscht. Bildrechte: dpa