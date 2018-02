US-Popdiva Lady Gaga hat aus gesundheitlichen Gründen in Europa weitere Konzerte ihrer Welttournee abgesagt. Sie könne wegen "starker Schmerzen" nicht auftreten, teilte die 31-Jährige via Twitter mit. "Ich bin so am Boden zerstört, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll", schrieb die Pop-Queen. Ihre Ärzte stehen demnach hinter der Entscheidung, dass sie sich zu Hause erholt.