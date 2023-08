Auf Anfragen von "The Hollywood Reporter" und der "Los Angeles Times" hat sich Scientology bisher nicht zu der Klage geäußert. In der Vergangenheit hatte die Organisation Reminis Vorwürfe allerdings bestritten. In der Doku-Reihe "Leah Remini: Scientology and the Aftermath" sprach die Schauspielerin auch mit anderen ehemaligen Mitgliedern von Scientology über ihre Erfahrungen mit der Organisation.

Scientology hat in den USA etwa 25.000 Mitglieder. Und auch in Deutschland waren im Jahr 2022 etwa 3.600 Menschen bei Scientology aktiv. Bildrechte: IMAGO / Everett Collection