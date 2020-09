Working Mum Erster Termin seit Baby Zoe: Lena Gercke zwischen Kind und Karriere

Dass sie erst vor acht Wochen Mutter der kleinen Zoe geworden ist, das sieht man Topmodel Lena Gercke nicht an. Strahlend präsentiert sie sich bei der Vorstellung ihrer neuen Inneneinrichtungs-Kollektion in Hamburg den Fotografen. Doch BRISANT erzählt sie, dass sie sich für die Fahrt an die Elbe ganz schön aufraffen musste - und wie ihr Leben als berufstätige Mutter derzeit aussieht.