Im deutschsprachigen Raum kennt fast jeder Lena Meyer-Landrut. In anderen Ländern konnte sie zwar auch schon den ein oder anderen Charterfolg verbuchen, doch in Asien war die Sängerin noch kein großer Begriff – bis jetzt. Denn ganz überraschend landete Lena ausgerechnet in Japan einen viralen Überraschungs-Hit.

Big in Japan: Dieser Lena-Song wird in Asien zum Internet-Hit

Am Freitag veröffentlichte Lena ihre neue Single “Looking For Love”. Doch nicht etwa ihr neuer Titel sorgt in Asien gerade für Aufregung. Ausgerechnet ein mehrere Jahre altes Lied landet Chart-Erfolge.