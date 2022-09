Cindy Crawford und Kaia Gerber, Vanessa Paradis und Lily-Rose Depp, Kate Moss und Lila Grace, Jerry Hall und Georgia May Jagger, Yolanda Hadid mit Gigi und Bella: Die Liste der Promi-Töchter, die aktuell die Laufstege der Welt erobern, ist lang.



Das deutsche Vorzeige-Mutter-Tochter-Gespann? Heidi und Leni Klum. Seitdem sich der Klum-Nachwuchs erstmals der Öffentlichkeit zeigte, folgt eine Coverstory auf die nächste. Zuvor achtete Mama Heidi sehr auf die Privatsphäre ihrer Familie. Paparazzi-Fotos von Leni und ihren Geschwistern Johan, Henry und Lou mussten zu ihrem Schutz verpixelt werden.

Viel hat sich seitdem im Leben des Nachwuchs-Models verändert. Höchste Zeit also, sich Leni Klum einmal genauer anzuschauen.

Ikonisches Cover: Heidi und Leni Klum auf der deutschen Januar-Ausgabe der Vouge. Bildrechte: dpa

1. Leni Klum wurde adoptiert

Leni Klum wurde am 4. Mai 2004 als Tochter von Heidi Klum und Formel-1-Manager Flavio Briatore in New York geboren – damals waren ihre Eltern allerdings schon kein Paar mehr.

Das Besondere: Während Heidi mit Leni schwanger war, verliebte sie sich in den britischen Sänger Seal. 2005 heirateten die beiden, Seal adoptierte Leni. Im Interview mit dem "Mirror" sagte Seal, dass der Entschluss für ihn feststand, als er Heidi das erste Mal mit Babybauch gesehen hat: "In diesem Moment habe ich mich in beide, in Heidi und das Baby verliebt. Bis dahin war das Kind noch keine Realität, aber Heidi so zu sehen hat alles in den richtigen Blickwinkel gerückt."

Leni Klum 2021 mit Seal auf dem Roten Teppich. Bildrechte: IMAGO/APress

2. So lautet Lenis richtiger Name

Eins vorweg: Leni ist keine Abkürzung für Helene. Das dachte die Internet-Community nämlich lange Zeit. Nicht nur das: Viele nahmen an, dass Leni mit Nachnamen Samuel heißt – genau wie Adoptivpapa Seal.

Mit den Gerüchten räumte Mama Heidi 2022 in der "Vogue" auf. Lenis voller Name: Leni Olumi Klum. Der nigerianische Zweitname "Olumi" ist aber tatsächlich eine Hommage an Seals Wurzeln.

3. Leni Klum würde niemals nach Deutschland ziehen

Unter Heidi Klums Kindern ist Leni die Einzige, die fließend Deutsch spricht. Gar nicht so einfach, immerhin ist sie in Los Angeles aufgewachsen.

Der "Glamour" verriet Leni, dass ein Umzug in die Heimat ihrer Mutter für sie allerdings nie infrage kommen würde. “Puh, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich könnte nirgends hinziehen, wo ich das Essen nicht mag. […] Diese ganzen Würste. Und ich mag auch keine Knödel. Es ist ganz anders als das, was ich hier so esse. Ich bin das einfach nicht gewohnt."

Als Kind besuchte Leni ihre Großeltern regelmäßig in Deutschland. Während des Lockdowns lebte sie sogar eine Zeit lang in Berlin, da Heidi hier für ein TV-Format drehte.

Zeigen sich gern im Partnerlook: Leni und ihre Mutter Heidi Klum. Bildrechte: IMAGO/MediaPunch

4. Das wurde aus Lenis erstem selbst verdienten Geld

Ob Covershooting, Laufsteg-Job und Werbekampagnen: Leni Klum ist gut gebucht. Mit ihren mittlerweile 18 Jahren hat Leni sicher schon ein kleines Vermögen verdient. Was sie sich davon gönnte? Einen Wald, kein Witz!

Glamourös! Leni Klum bei einer Modenschau in Venedig. Bildrechte: dpa