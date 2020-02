Newcomerin Lennon Stella auf Deutschland-Tour

"Takeaway", ihr gemeinsamer Hit mit The Chainsmokers, hat weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt, wurde bei YouTube ganze 70 Millionen Mal geklickt. Lennon Stella ist der neue Star am Pop-Himmel, macht Superstars wie Taylor Swift und Miley Cyrus ernsthaft Konkurrenz. Und das in einem Alter von gerade mal 20 Jahren. Jetzt stellt sich Lennon Stella mit fünf Konzerten in Deutschland vor.