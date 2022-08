1999 wurde Gisele zum "Model of the Year'" gewählt und galt jahrelang als eines der bekanntesten Aushängeschilder für die Dessous-Marke "Victoria’s Secret". Claudia Schiffer bezeichnete Gisele sogar anerkennend als "letztes Supermodel". Heute modelt Gisele nur noch vereinzelt. 2009 heiratete sie den Footballspieler Tom Brady, mit dem sie einen Sohn und eine Tochter hat.

Nach Gisele war Bar Refaeli an der Reihe: Das israelische Model war – Überraschung – fünf Jahre mit Leonardo DiCaprio zusammen. Von 2006 bis 2011 waren die beiden liiert. Für Bar war die Trennung sehr schlimm, wie sie zwei Jahre nach dem Liebes-Aus gegenüber der israelischen Zeitung "Yedioth Ahronoth" zugab. Besonders nagte an ihr, dass Leo so schnell Ersatz für sie fand.

Mittlerweile macht sich Toni immer öfter auch als Schauspielerin einen Namen. Auch privat hat sie ihr Glück gefunden: Am 2. Oktober 2020 heiratete Toni Garrn den britischen Schauspieler Alex Pettyfer in Hamburg. Juli 2021 wurden die beiden Eltern einer Tochter.

Camila bastelt aktuell an ihrer Schauspielkarriere. Demnächst spielt sie in der lang ersehnten Serie "Daisy Jones & The Six" eine Hauptrolle. Die Serie wird von Reese Witherspoon produziert.