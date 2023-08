Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Nina Agdal, Blake Lively oder Toni Garrn: Leonardo DiCaprios Freundinnen-Liste liest sich wie das Who-is-Who der Model- und Beauty-Branche. Camila Morrone, die Stieftochter von Hollywoodstar Al Pacino, war die letzten fünf Jahre die Frau an Leonardo DiCaprios Seite. Doch Ende August wurde offiziell: Es ist Aus zwischen den beiden!

Leonardo DiCaprio: Model Gigi Hadid ist die neue Frau an seiner Seite

US-amerikanischen Medien zufolge soll Leonaro DiCaprio schon wieder die nächste Hollywoodschönheit an seiner Seite haben: Er und Gigi Hadid sind angeblich ein Paar.

Gigi Hadid ist eines der begehrtesten Models – und die neue Frau an Leonardos Seite. Bildrechte: IMAGO / MediaPunch

Ein Insider hat "Entertainment Tonight" verraten, dass die beiden offiziell liiert sind: "Sie sind sehr verliebt ineinander. […] Die Dinge laufen gut zwischen ihnen und sie sind beide glücklich."

Leonardo DiCaprio: Liebe mit Verfallsdatum?

Pikant: Gigi Hadid passt nicht ganz in Leonardos Beuteschema. Denn: Bisher gingen all seine Beziehungen spätestens in die Brüche, als die Frauen 25 waren. Das Model ist mit 27 Jahren daher eine Ausnahme für die Hollywood-Größe.

Seine Ex Camila feierte erst im Juni ihren 25. Geburtstag – nur etwa zwei Monate vor der Trennung. Viele scheinen darin ein Dating-Schema von Leo zu erkennen. Zufall oder Kalkül? Eins steht fest: Leonardo DiCaprios Freundinnen waren nicht einfach nur jung und schön. Alle verfolgten bereits während ihrer Beziehung zu Leo eine eigene erfolgreiche Karriere.

Das machen seine Ex-Freundinnen heute:

Gisele Bündchen

Ebenfalls fünf Jahre war Leonardo DiCaprio mit Topmodel Gisele Bündchen zusammen. 2005 trennte sich das Paar. Damals war Gisele bereits ein Star. Ihre Karriere ging 1997 durch die Decke, als sie für den Pirelli-Kalender abgelichtet wurde. Im selben Jahr feierte Leonardo DiCaprio seinen Durchbruch mit "Titanic".

Schillerndes Hollywood-Paar: Von 2000 bis 2005 war Gisele Bündchen die Frau an Leos Seite. Bildrechte: dpa

1999 wurde Gisele zum "Model of the Year'" gewählt und galt jahrelang als eines der bekanntesten Aushängeschilder für die Dessous-Marke "Victoria’s Secret". Claudia Schiffer bezeichnete Gisele sogar anerkennend als "letztes Supermodel". Heute modelt Gisele nur noch vereinzelt. 2009 heiratete sie den Footballspieler Tom Brady, mit dem sie einen Sohn und eine Tochter hat.

Bar Refaeli

Nach Gisele war Bar Refaeli an der Reihe: Das israelische Model war – Überraschung – fünf Jahre mit Leonardo DiCaprio zusammen. Von 2006 bis 2011 waren die beiden liiert. Für Bar war die Trennung sehr schlimm, wie sie zwei Jahre nach dem Liebes-Aus gegenüber der israelischen Zeitung "Yedioth Ahronoth" zugab. Besonders nagte an ihr, dass Leo so schnell Ersatz für sie fand.

Schwer verliebt: Leonardo DiaCaprio mit Bar Refaeli. Bildrechte: dpa

Ähnlich wie Gisele hat auch Bar früh ihre Karriere begonnen: Bar modelt seit sie 15 ist. Für ihre Karriere zog es sie sogar früh vor den Traualtar: 2003 heiratete sie mit nur 18 Jahren einen älteren Freund der Familie, um dem in Israel auch für Frauen obligatorischen zweijährigen Wehrdienst zu entgehen. 2015 trat sie mit dem Geschäftsmann Adi Ezra ein zweites Mal vor den Traualtar.

Zuletzt sorgte sie in ihrer Heimat wegen angeblicher Steuerhinterziehung für Kontroversen.

Blake Lively

Kein Model, aber ebenfalls blond und schön: Auf Bar Refaeli folgte 2011 für kurze Zeit Schauspielerin Blake Lively. Die beiden turtelten sich medienwirksam durch den Sommer. Die Liaison hielt allerdings nur kurz. Bereits ein Jahr später fand Blake mit Ryan Reynolds ihre große Liebe. Die beiden gelten als Hollywood-Vorzeige-Paar und haben zusammen die drei Kinder James, Betty und Inez.

Seit 2012 glücklich verheiratet: Blake Lively und Ryan Reynolds. Bildrechte: dpa

Toni Garrn

Leonardo DiCaprio hat nicht nur deutsche Wurzeln (seine Mutter Irmelin kommt aus Oer-Erkenschwick), er liebte auch deutsch: 2013 kam Leonardo DiCaprio mit dem deutschen Model Toni Garrn zusammen.

Passt genau in Leonardo DiCaprios Beuteschema: Toni Garrn. Bildrechte: dpa

Toni wurde 2006 in Hamburg bei einem Open-Air-Event zur Fußball-WM entdeckt. Danach ging es schnell steil bergauf: Tonis Gesicht zierte zahlreiche Magazinecover, außerdem schwebte sie mehrmals als Victoria’s-Secret-Engel über den Laufsteg.

Mittlerweile macht sich Toni immer öfter auch als Schauspielerin einen Namen. Auch privat hat sie ihr Glück gefunden: Am 2. Oktober 2020 heiratete Toni Garrn den britischen Schauspieler Alex Pettyfer in Hamburg. Juli 2021 wurden die beiden Eltern einer Tochter.

Camila Morrone

Nach Toni Garrn wurden Leonardo DiCaprio Beziehungen zu Erin Heatherton, Kelly Rohrbach, Nina Agdal oder dem deutschen Model Lorena Rae nachgesagt – bis 2017 Camila Morrone in Leonardo DiCaprios Leben trat. Ihre Mutter Lucila Solá war mit Al Pacino liiert – angeblich soll Camila über ihn auch Leonardo kennengelernt haben.

Nach fünf Jahren ist alles aus: Leonardo DiCaprio trennte sich von Camila Morrone. Bildrechte: dpa

Viele hörten bei den beiden schon die Hochzeitsglocken läuten, immerhin war Camila seit 15 Jahren die erste Frau, mit der Leonardo die Oscars besuchte – wenn man seine Mutter Irmelin nicht mitzählte.