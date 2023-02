Die Musiker König Boris, Doc Renz und Björn Beton hatten Ende August bekannt gegeben, dass sich die Band Fettes Brot, die mit Hits wie "Jein", "Schwule Mädchen", "Nordisch by Nature" Erfolge feierte, Ende 2023 trennen will. Fast 30 Jahre nach der Gründung scheine die "gemeinsame Story irgendwie auserzählt", hieß es im Sommer zur Begründung.



Vorher gibt es aber noch eine große Abschiedstournee. Das erste Konzert soll demnach am 5. April 2023 in Rostock steigen. Viele Konzerte der "Fettes Brot - ... is history"-Tour sind bereits ausverkauft oder wurden in größere Hallen verlegt. Die Tickets für die Abschiedskonzerte in Hamburg, die für den September geplant sind, waren innerhalb weniger Stunden vergriffen.