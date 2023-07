Der Verlust seines ersten Kindes war nicht der einzige Schicksalsschlag in Lewandowskis Leben. Im Jahr 2004 stürzte der Tod seines Vater, der an einer Krebserkrankung gestorben war, den damals 16-Jährigen angehenden Fußball-Profi in eine tiefe Krise. "Ich musste den ganzen Weg ohne ihn gehen - als Fußballer und als Mensch. Diese Gespräche, die es nur zwischen Vater und Sohn gibt - das hat mir gefehlt, das habe ich vermisst", so Lewandowski gegenüber "Sport Bild". Auch heute begleiten den Stürmer vom FC Barcelona noch oft die Gedanken an seinen Vater.