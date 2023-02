Erfolgsgarant Trennungslied? Auch anderen Musikern gelang mit Herzschmerz-Musik der ganz große Durchbruch. Der Brite James Arthur wurde 2012 mit seiner Interpretation des Songs "Impossible" von Shontelle über Nacht bekannt. Die Single erreichte nach einem Tag die Spitze der britischen iTunes-Charts und ist bis heute die drittmeistverkaufte Single in Großbritannien seit 2000.



Auch Ariana Grande gelang mit "thank u, next" ein Mega-Hit: Die Single hielt sich alleine in Deutschland 13 Wochen auf Platz eins der Charts – und schaffte es auch in die Top 10 des Rankings.



Ein Sprecher der Website "Learn Divorce Law" erklärte, dass Trennungssongs schon immer ein sehr wichtiger Teil der Popmusik gewesen sind. "Wir können ganz klar sagen, dass viele der beliebtesten Songs aus dem letzten Jahrzehnt Breakup-Songs waren. "



