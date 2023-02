Jung, schön und erfolgreich: Spätestens seit der Netflix-Serie "Emily in Paris" kennen und lieben Lily Collins Fans auf der ganzen Welt. Doch so schillernd und positiv war ihr Leben nicht immer, wie sie nun im Podcast "We Can Do Hard Things" erzählte. Denn: Die Phil Collins-Tochter wurde in ihren Zwanzigern von einem früheren Ex-Partner, den sie nicht namentlich nennt, psychisch missbraucht.

"Er nannte mich Hure"

Lily Collins Ex habe sie immer wieder verbal erniedrigt. Das habe so sehr an ihrem Selbstwertgefühl genagt, dass sich die Schauspielerin mehr und mehr zurückgezogen habe. "Ich wurde ganz schweigsam. […] Ich hatte das Gefühl, als müsste ich mich selbst einfach kleinmachen, um mich sicher zu fühlen." Irgendwann habe selbst ihr Körper auf die psychischen Misshandlungen reagiert und einfach schlapp gemacht.

Meine romantische toxische Beziehung bestand für mich aus verbalem und emotionalem Missbrauch und dem Gefühl, sehr wenig wert zu sein. [...] Er nannte mich immer 'kleine Lily’. Und er benutzte schreckliche Worte über mich, in Bezug auf das, was ich trug, und nannte mich eine Hure und all diese Dinge. [...] Ich war so, wie er mich haben wollte. Ich sagte das, was er hören wollte und kleidete mich so, wie er es mochte. Es ging ihm um Kontrolle. Lily Collins

Lily Collins brauchte psychologische Hilfe

Obwohl Lily Collins so schlecht behandelt wurde, konnte sie sich lange nicht aus der ungesunden Partnerschaft befreien. Auf die Frage, was sie gehalten habe, antwortete sie: "Wahrscheinlich zog es mich an, dass er ausgerechnet mich ausgewählt hatte."



Doch letztendlich konnte sich Lily Collins von ihrem Partner emanzipieren - auch mithilfe einer Therapie. Die Erinnerungen an damals holen sie aber immer wieder ein. "Es ist oft nur eine Millisekunde oder sogar kürzer, es ist ein Bauchgefühl, mein Herz fängt an zu klopfen, und plötzlich werde ich in den Moment zurückversetzt, in dem er das vor zehn Jahren zu mir gesagt hat."



Was Lily Collins in solchen Momenten hilft: Ihr jetziger Ehemann Charlie McDowell. "Wir sind sehr offen miteinander. Kommunikation spielt bei uns eine wichtige Rolle." Wieder glücklich: Lily Collins mit ihrem Ehemann Charlie McDowell. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

Hilfe bei psychischem Missbrauch

Toxische Beziehungen können sehr vielseitig sein. Manchmal kann es bereits helfen, Freunde und Familie um Hilfe zu bitten oder eine Paartherapie zu machen. Oft führen toxische Beziehungen aber zu psychischer oder physischer Gewalt, was wiederum zu Depressionen, Minderwertigkeitsgefühlen oder Angstattacken führen kann. Hier finden Sie Hilfe:

Hilfe bei häuslicher Gewalt

Das "Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend" hilft auf seiner Seite, wenn man von häuslicher Gewalt betroffen bist. Unter dem Slogan "Stärker als Gewalt" bekommt man dort sofort Hilfe per WhatsApp, Online-Chats oder per Telefon.

Hilfetelefon - Gewalt gegen Frauen

Telefon: 08000 116 016

Website: www.hilfetelefon.de

Sprechen über Sorgen und Ängste