Laut der litauischen Tageszeitung "Lietuvos rytas" will die Polizei in Litauen kein Ermittlungsverfahren gegen Till Lindemann einleiten. Das sagte ein Sprecher vor Ort in Vilnius. Es seien keine Hinweise auf ein Verbrechen erkennbar.



Die Entscheidung müsse allerdings noch von der Staatsanwaltschaft in Vilnius genehmigt werden. Formalitäten seien dafür bereits am Donnerstag in die Wege geleitet worden. Die Staatsanwaltschaft könnte dennoch ein Verfahren einleiten, wenn sie der Meinung ist, die Entscheidung der Polizei sei unbegründet.