Neues im Fall Till Lindemann: Nach Berichten über Vorfälle sexuellen Missbrauchs bei einem Rammstein-Konzert in Vilnius am 22. Mai werden in Litauen keine Ermittlungen gegen die Band aufgenommen - auch nicht gegen Lindemann selbst. Die Staatsanwaltschaft in Litauen bestätigte am Freitag (23.6.) die Entscheidung der litauischen Polizei, kein Verfahren einzuleiten.