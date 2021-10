Schauspieler Ludwig Haas ist im Alter von 88 Jahren an Altersschwäche gestorben. Das berichtet "Das neue Blatt" am Mittwoch (13.10.). Demnach sei der "Lindenstraße"-Star bereits im engsten Kreis seiner Familie bestattet worden. "Ludwig verspürte Druck in der Brust. Die Ärzte setzten ihm einen Stent ein. Ein paar Stunden nach dem Eingriff ging es ihm plötzlich schlechter. Nachts um drei starb er", wird seine Ehefrau Marianne in dem Bericht zitiert.

Haas war von Beginn an Teil der beliebten ARD-Serie "Lindenstraße". Dort spielte er seit 1985 den Hausarzt Dr. Ludwig Dressler, der im Dezember 2019 den Serientod starb. Abseits der "Lindenstraße" machte Haas ebenfalls Karriere. So spielte er in einigen "Tatort"-Folgen, bei "Forsthaus Falkenau", in der ZDF-Serie "Der Alte", aber auch im Helge-Schneider-Film "Texas - Doc Snyder hält die Welt in Atem" mit. International erlangte er als Adolf Hitler in den Produktionen "Gesprengte Ketten - Die Rache der Gefangenen", "Wie ein Licht in dunkler Nacht" und "Pétain" Bekanntheit.