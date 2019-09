Lindsey wuchs mit zwei Schwestern in Arizona auf. Schon früh wollte sie auf die große Bühne, machte gerne Quatsch vor der elterlichen Videokamera, tanzte und probierte sich an der Violine. Geigen sind seit der Kindheit die große Leidenschaft der 32-Jährigen. Heute spielt sie auf einer klassischen Violine, die vor über 100 Jahren in Deutschland gebaut wurde.

In Deutschland hat die Musikerin einen ganz besonderen Fan: Helene Fischer. Sie lud Lindsey Stirling im Jahr 2013 sogar in ihre legendäre Weihnachts-Show ein.



Mit ihrem neuen Album "Artemis", das in der vergangenen Woche erschienen ist, geht Lindsey Stirling nun auf Tournee. Sechs Konzerte gibt die Künstlerin in Deutschland und auf die freut sie sich ganz besonders.