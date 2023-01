Ganz ohne Pomp und große Öffentlichkeit fand Lisa Marie Presley am Donnerstag ihre letzte Ruhe. Gegenüber der "Us Weekly" wurde bestätigt, dass die Tochter des King of Rock'n'Roll im Meditationsgarten des Graceland-Anwesens in Memphis beigesetzt wurde. Hier ruhen auch ihre Großmutter Minnie und Benjamin Keough, der Sohn von Lisa Marie Presley, der sich im Alter von 27 Jahren das Leben nahm. Laut "Page Six" wurde das Grab von Benjamin extra etwas versetzt, damit seine Mutter neben ihm liegen kann.



Lisa Marie Presley ruht nun neben ihrem Sohn Benjamin Keough. Bildrechte: IMAGO/MediaPunch

Lisa Marie Presley: Das eigene Grab immer im Blick

Lisa Marie Presley ist mit dem Anblick auf den kleinen Familienfriedhof aufgewachsen. Die Gräber befinden sich direkt hinter der Graceland-Villa. Sie wusste, dass auch sie eines Tages hier beerdigt werden würde. Ein beklemmendes Gefühl, wie Lisa selbst in ihrem Song "Lights Out" aus dem Jahr 2003 beschrieb:

Jemand hat die Lichter in Memphis ausgeschaltet. Dort ist meine Familie begraben und fort. Als ich das letzte Mal dort war, bemerkte ich einen Platz links neben ihnen, im verdammten Rasen hinter dem Haus. Lisa Marie Presley in "Lights Out"

Dass all ihre Lieben im Tod wieder vereint sein werden, empfand Lisa Marie eher makaber als tröstlich. Im Jahr, als sie den Song "Lights Out" schrieb, sagte sie im Interview mit dem "Playboy": "Wie viele Menschen haben denn ein Familiengrab hinter dem Haus? Wie viele Menschen wollen jeden verdammten Tag an ihr Schicksal, an ihre Sterblichkeit erinnert werden?"



Der Presley-Friedhof auf Graceland. Bildrechte: dpa

Lisa Marie Presley: Öffentliche Trauerfeier geplant

Lisa Marie fand es schaurig, schon zu Lebzeiten zu wissen, wo sie einst bestattet werden wird. Für ihre Fans ist es allerdings ein tröstliches Gefühl, eine Pilgerstätte zu haben, an der sie von ihren Idolen Abschied nehmen können. Deswegen ist am Sonntag, dem 22. Januar, eine öffentliche Trauerfeier geplant, bei der die vielen Anhänger von Lisa Marie Presley "Lebewohl" sagen können.



In einer Ankündigung auf der Besucherseite von Graceland heißt es, dass sich Lisa Maries Familie von allen, die etwas geben wollen, Spenden statt Blumen wünschen. Mit dem Geld wolle die Presley-Stiftung dann ausgewählte Wohltätigkeitsorganisationen unterstützen, die sich Kinderprogrammen, der Kunst oder Bildung widmen. Trauernde legen Briefe, Blumen und Kuscheltiere vor Graceland für Lisa Marie ab. Bildrechte: IMAGO/ZUMA Wire

Gerichtsmediziner fordert weitere Untersuchungen