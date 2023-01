Ob die völlig unerwartet am 12. Januar im Alter von nur 54 Jahren gestorbene Lisa Marie Presley bereits beigesetzt worden ist? Darüber scheiden sich die Geister. Ganz ohne Pomp und große Öffentlichkeit soll Lisa Marie Presley am Donnerstag ihre letzte Ruhe gefunden haben.



Das zumindest wollen einige US-Medien erfahren haben. Unter anderem der "Us Weekly" soll bestätigt worden sein, dass die Tochter des King of Rock'n'Roll im Meditationsgarten des Graceland-Anwesens in Memphis beigesetzt worden ist.



Andere Blätter sind zurückgerudert. Denn erst am 22. Januar soll auf Graceland eine öffentliche Trauerfeier für Lisa Marie stattfinden. In diesem Rahmen soll auch ihre Beisetzung erfolgen.