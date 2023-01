Die völlig unerwartet am 12. Januar im Alter von nur 54 Jahren gestorbene Lisa Marie Presley soll im Vorfeld im engsten Familienkreis beigesetzt worden sein - ganz ohne Pomp und große Öffentlichkeit. Doch erst am 22. Januar fand auf Graceland eine öffentliche Trauerfeier für Lisa Marie statt - und die hätte kaum emotionaler ausfallen können.

Familienmitglieder und prominente Weggefährten wie Sänger Axl Rose, Sarah "Fergie" Ferguson und Sängerin Alanis Morissette waren nach Graceland gereist, um der berühmten Elvis-Tochter zu gedenken. Zahlreiche Freunde und Fans taten es ihnen gleich. "Danke euch allen, dass ihr hier seid", sagte Lisa Marie Presleys Mutter Priscilla Presley. "Unsere Herzen sind gebrochen, Lisa, und wir lieben dich alle." Für den musikalischen Rahmen sorgte u.a. Morissette mit dem Lied "Rest", Axl Rose von der Band Guns N' Roses führte "November Rain" auf. "Wie wahrscheinlich viele von euch bin ich immer noch geschockt und werde das auch noch eine Weile lang sein", sagte Rose. "Ich fühle mich so, als müsste ich ihr eigentlich jetzt gerade eine SMS schreiben." Für Presleys Tochter Riley Keough las ihr Ehemann Ben Smith-Petersen einen von ihr geschriebenen Text vor, in dem sie ihrer Mutter dankt.

Lisa Marie Presley ist mit dem Anblick auf den kleinen Familienfriedhof aufgewachsen. Die Gräber befinden sich direkt hinter der Graceland-Villa. Sie wusste, dass auch sie eines Tages hier beerdigt werden würde. Ein beklemmendes Gefühl, wie Lisa in ihrem Song "Lights Out" aus dem Jahr 2003 beschreibt:

Lisa Marie Presley in "Lights Out"

Dass all ihre Lieben im Tod wieder vereint sein werden, empfand Lisa Marie eher als makaber als tröstlich. In einem Interview mit dem "Playboy" sagte sie:

Wie viele Menschen haben denn ein Familiengrab hinter dem Haus? Wie viele Menschen wollen jeden verdammten Tag an ihr Schicksal, an ihre Sterblichkeit erinnert werden?

Doch so richtig zur Ruhe kommt Lisa Marie Presley allerdings auch dann noch nicht. Denn erst vor wenigen Tagen hat sich der Gerichtsmediziner, der Lisa Marie nach ihrem Tod untersuchte, zu Wort gemeldet. Er fordert zusätzliche Untersuchungen über ihr Ableben.



Die 54-Jährige war am 12. Januar in ihrem Haus im kalifornischen Calabasas tot aufgefunden worden - kurz nach ihrem letzten öffentlichen Auftritt bei den Golden Globes. Die Todesursache: plötzlicher Herzstillstand - das teilte zumindest ihre Mutter Priscilla Presley mit.



Doch der Gerichtsmediziner sagte, die Todesursache sei noch nicht abschließend geklärt, ein Herzstillstand wurde lediglich vermutet. Nun soll die Todesursache genauer untersucht werden. Es benötige weitere Tests und deren medizinische Auswertung. Wie lange das dauert, ist bislang nicht bekannt.



