Todesursache noch unklar Trauerfeier in Graceland - Familie und Stars nehmen Abschied von Lisa Marie Presley

Beigesetzt wurde Lisa Marie Presley wohl im engsten Familienkrei, doch am 22. Januar fand in Graceland, dem Presley-Anwesen in Memphis, eine öffentliche Trauerfeier für die Tochter des King of Rock 'n' Roll statt. Merkwürdig ist: Die genaue Todesursache von Lisa Marie ist nach wie vor nicht bekannt.