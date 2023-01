Laut "TMZ" hatte eine Hausangestellte die 54-Jährige am Donnerstag leblos in ihrem Haus in Calabasas, einem Vorort von Los Angeles, gefunden. Presleys Ex-Mann Danny Keough, der auch auf dem Anwesen lebt, nahm demnach eine Herzmassage an Presley vor, bis die Rettungskräfte eintrafen und die Sängerin ins Krankenhaus brachten. Weiter berichtete "TMZ", dass es sich nicht um einen Suizid gehandelt haben soll.