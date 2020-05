Musiklegende Little Richard ist am Samstag mit 87 Jahren gestorben. Er gilt als Erfinder des Rock'n'Roll. Ein einziger Schrei - "A wop bop a loo lop a lop bam boom" - der Auftakt zu seinem Welthit "Tutti Frutti" (1956) - läutete eine neue Ära der Musik ein.

Bis 1957 folgten die Hits "Long Tall Sally", "Rip It Up", "Lucille" und "Good Golly Miss Molly". Dann war plötzlich Schluss. Denn die Hauptrolle in seinem Leben spielte die Kirche. 1957 brach Little Richard seine Tournee in Australien ab und begann ein Theologiestudium. Später ließ er sich zum Priester weihen.