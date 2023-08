In der Klageschrift, die der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, wird von einem Vorfall in Amsterdam berichtet. Nach einem Konzert sollen Lizzo und ihr Team eine Sex-Show im Rotlichtviertel der Stadt besucht haben. Dort habe die Sängerin laut Klageschrift einen Sprechchor eröffnet, der eine der Tänzerinnen dazu gedrängt haben soll, die Brüste einer nackten Frau in einem Club zu berühren. Um die Gesänge zu beendet, hätte die Tänzerin nachgegeben und der Anweisung Folge geleistet.

Nicht nur die Sängerin selbst, auch ihre Produktionsfirma "Big Grrrl Big Touring" und die Chefin ihres Tanzteams sollen an den Vorfällen beteiligt gewesen sein. Weiße Manager der Firma hätten den Tänzerinnen zufolge "den schwarzen Mitgliedern des Teams" immer wieder Faulheit und mangelnde Professionalität vorgeworfen. Gegen Mitglieder des Teams, "die nicht schwarz sind", seien dergleichen Vorwürfe nicht erhoben worden. Die Tanzleiterin wird beschuldigt, häufig sexuelle Kommentare abgegeben und ihren christlichen Glauben propagiert zu haben. Insbesondere was vorehelichen Sex betrifft.

In ihren Songs und den sozialen Medien präsentiert sich Lizzo als eine Frau, die für Themen wie Body Positivity, Selbstliebe, soziale Gerechtigkeit und sexuelle Selbstbestimmung von Frauen einsteht. In einem Interview mit refinery29 sagte sie: "Ich will zeigen, dass sich gerade schwarze Frauen [...] verwirklichen und glücklich sein können."



Auch ihre Songs kreisen häufig um diese Themen. In ihrem Song "Tempo" singt sie: Thick thighs save lifes (auf Deutsch: Dicke Oberschenkel retten Leben). Außerdem postet sie regelmäßig freizügige, unbearbeitete Bilder von sich selbst, um sich gegen Fat-Shaming einzusetzen.



Die nun aufgekommenen Vorwürfe gegen die Sängerin zeichnen einen Widerspruch zu ihrem bisherigen öffentlichen Auftreten und den Themen, für die sie als öffentliche Person und Sängerin bekannt ist.