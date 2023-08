Zwei der Tänzerinnen haben sich jetzt in einem Interview mit TMZ geäußert. Sie sprechen unter anderem von ihren Arbeitserfahrungen mit der Sängerin. Beispielsweise sei Tänzerinnen, die nicht alles mitmachen wollten, was Lizzo verlangte, häufig mit einer Kündigung gedroht wurde. Eine der beiden Frauen sei von Lizzos Team entlassen worden, weil sie an Gewicht zunahm und in einem Gespräch gestand, an einer Essstörung zu leiden.