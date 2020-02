Mit ihrem Debütalbum #ZWILLING schießen Die Lochis im August 2016 von Null auf Platz Eins der deutschen Albumcharts, halten sich über ein halbes Jahr in den Top 100. Gleichermaßen erfolgreich ist ihre erste Tour. Mit ihren energiegeladenen Live-Shows begeistern die Jungs über 52.000 Fans. Kein Wunder, dass es in der Folge zu gleich zwei Neuauflagen des ersten Longplayers kommt: einer Symphoniker-Version im klassischen Gewand sowie einer Edition anlässlichen ihres 18. Geburtstags, ergänzt durch fünf neue Songs. Das "Lochiversum" scheint keine Grenzen zu kennen.

Die Lochis gehen, Heiko und Roman Lochmann bleiben Bildrechte: MAWI Concert

Im Mai 2019 dann der Paukenschlag: Die Lochis haben keine Lust mehr auf Die Lochis, verkünden anlässlich ihres 20. Geburtstags (natürlich) auf YouTube den Rückzug von der Plattform, die sie groß gemacht hat: "Jetzt ist der Moment gekommen, mutig nach vorn und in die Zukunft zu schauen."



Die Lochis sind also bald Geschichte, nicht aber Roman und Heiko Lochmann. Die möchten sich nach einer Auszeit fürs Privatleben weiterhin der Musik und auch dem Entertainment widmen, Zeit für Themen wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit und soziales Engagement haben.



Doch bevor es dazu kommt, werden Die Lochis noch einmal so richtig zelebriert: mit dem neuen und letzten Album "Kapitel X", das am 13. September erscheint und einer Abschiedstournee durch sieben deutsche Städte. Das große Finale dieser letzten Lochis-Tour wird am 28. September in der Dortmunder Westfalenhalle stattfinden.