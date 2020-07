Über Jahre haben sie die Teenies bei Laune gehalten: Heiko und Roman Lochman - kurz gesagt die Lochis. Vor einem guten Jahr dann das überraschende Aus: Die Lochis haben fertig mit YouTube & Co., wollen künftig (auch) getrennte Wege gehen. Kein Wunder. Mit 21 Jahren sind auch Heiko und Roman den Kinder-Turnschuhen entwachsen. Ein letztes gemneinsames Album ist vergangenen September trotzdem noch erschienen, eine Abschiedstour für die kreischende Fangemeinde inklusive.

So sahen die Lochis noch vor fünf Jahren aus - und brachten die Teenie-Herzen reihenweise zum Schmelzen. Bildrechte: Denis Möbus

Für die gibt's jetzt neuerlichen Grund zum Kreischen. Denn pünktlich zum Re-Start der Kinosaison nach wochenlangem Corona-Lockdown sind auch die Lochis wieder am Start - mit der Premiere ihres zweiten Kinofilms: Takeover. Und darin gibt's die Lochis - denn so haben wir sie nunmal am liebsten - natürlich wieder zu zweit zu erleben. Gedreht wurde vor allem im Europapark Rust. Regisseur ist Florian Ross, auf dessen Konto bereits der Kassenschlager "Vielmachglas" mit Matthias Schweighöfer und Jella Haase geht. Zu sehen sind außerdem Bibi-und-Tina-Star Lisa-Marie Koroll und Jung-Schauspielerin Luna Maxeiner.