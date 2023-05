Chris Harms, Klaas Helmecke, Gerrit Heinemann, Niklas Kahl und Pi Stoffers - auf diese fünf Jungs guckt in den nächsten Tagen jeder ESC-Fan. Sie sind echte Hamburger Jungs. Gestartet hat Frontmann Chris Harms 2007 als Soloprojekt. In der aktuellen Besetzung sorgen Lord of the Lost seit 2017 mit einer Mischung aus Rock, Metal, Glam, Wave und Pop für ordentlich Lautstärke.

Mindestens genauso beeindruckend ist die Tatsache, dass Lord of the Lost im vergangenen Jahr als Support-Act für Iron Maiden zu hören waren. Nachdem Iron-Maiden Bassist Steve Harris die Hamburger in einem Interview lobte, wurden sie prompt für die anstehende Tour gebucht - für 18 Konzerte in 16 Ländern. Auch in diesem Jahr werden Lord of the Lost für einige Konzerte mit Iron Maiden auf Tour gehen.



Abseits von aufwendigen Bühnenshows, viel Schminke und verrückten Outfits ist Frontsänger Chris Harms auch in anderen Genres unterwegs - zum Beispiel mit Schlagersänger Nino de Angelo. Harms hat dessen Album "Gesegnet & Verflucht" produziert und war an der Komposition beteiligt. Der Schlagersänger trat übrigens selbst schon mal beim ESC auf. Mit dem von Dieter Bohlen produzierten Song "Flieger" landete de Angelo 1989 für Deutschland auf dem 14. Platz.



Auch mit den früheren Bandmitgliedern von Deichkind, Ferris MC und Swiss & Die Andern, arbeitet Chris Harms als Produzent zusammen.