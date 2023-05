Dark-Rock statt Schlager: Diesmal wird es beim Eurovision Song Contest laut und düster. Die Hamburger Gruppe Lord Of The Lost, die mit blutroten Outfits, viel Schminke und noch mehr Dezibel auftrat, gewann in der Nacht zum Samstag (03.03.2023) den ESC-Vorentscheid in Köln.

Die Band verdankt ihr Ticket zum ESC-Finale vor allem dem Publikum. Es katapultierte die Rocker am Ende der ARD-Show "Unser Lied für Liverpool" an allen anderen Bewerbern vorbei auf den ersten Platz. Für Lord Of The Lost geht es am 13. Mai nach Liverpool zum ESC-Finale. Bildrechte: dpa

Sieg war große Überraschung

Nach einem ersten Jury-Urteil, das Fachleute aus acht Ländern abgaben, sah es zuerst ganz und gar nicht nach einem Sieg für die Rockband aus. Da waren Lord Of The Lost nur auf dem fünften Platz gelandet. Am Ende konnte die Band, nicht zuletzt wegen der Unterstützung des Publikums, 189 Punkte holen. Publikums- und Jurystimmen machen je 50 Prozent aus.

Sänger Chris Harms konnte sein Glück offenbar kaum fassen und ließ sich von Moderatorin Barbara Schöneberger erstmal kneifen, um den Triumph verarbeiten zu können. "Ich bin wirklich sprachlos", sagte der Musiker. "Ich bin sonst relativ eloquent." Chris Harms ist Sänger der Band Lord Of The Lost. Bildrechte: dpa

Blood & Glitter - Blut und Glitzer

Die Band tritt mit dem Lied "Blood & Glitter" an - übersetzt "Blut und Glitzer". Entsprechend spektakulär sah der Auftritt aus. Knalliges Rot dominierte, dazu funkelte und glitzerte es. Sänger Harms holte alles aus seiner Stimme raus. Beim ESC-Finale will die Band "natürlich noch mal einen drauflegen". Lord-Of-The-Lost-Sänger Chris Harms kündigte an:

Unsere Designerin ist gerade hochschwanger. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch schafft, uns etwas zu nähen. Aber ich würde gerne das alles noch größer, noch glamouröser machen.

Trotzdem werde es eine "Rock-Show" bleiben - ohne Tänzer oder aufwendige Choreo. Toll wäre aber zum Beispiel ein roter Pyro-Regen, meinte Harms.

Mit großen Live-Auftritten kennt sich die Band aus. Mit ihrer Mischung aus Industrial-Rock, Gothic-Metal, Glam, Wave und Pop tritt sie auf deutschen und internationalen Festivals auf: darunter Wacken Open Air, M'era Luna und das Summer Breeze Festival. Unter anderem begleitete die Rockband schon die Metal-Koryphäen Iron Maiden durch Europa und ist bisher durch mehr als 30 Länder getourt, wie der für den ESC zuständige NDR mitteilte.

Wie wahrscheinlich ist ein Sieg beim ESC?

Bands mit ähnlicher Musik haben beim ESC bisher gut abgeschnitten. 2006 gewannen die Hardrocker Lordi aus Finnland, 2021 die Rockband Måneskin aus Italien. Die Band Band Måneskin feiert beim Eurovision Song Contest in Rotterdam ihren Sieg. Bildrechte: dpa

Für Deutschland ist es eine ungewöhnliche Wahl. In den vergangenen Jahren schickte die Bundesrepublik meist geschmeidige Pop-Nummern zum ESC. Mit verheerenden Folgen: Seit 2015 hagelte es letzte oder vorletzte Plätze. Einzige Ausnahme war 2018 der Musiker Michael Schulte, der einen vierten Platz holte. Erstmals seit 2008 (damals die No Angels) schickt Deutschland nun wieder eine Band und keinen Solo-Künstler. Michael Schulte belegte 2018 bei ESC in Lissabon den vierten Platz. Bildrechte: Holger John

So feiern Lord Of The Lost den Sieg