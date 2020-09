Von "Zebra" verlassen: Richard "Mörtel" Lugner ist wieder Single

Von Anfang an scheint die die amouröse Liaison zwischen dem Bauunternehmer und der Justizbeamtin unter keinem guten Stern gestanden zu haben. Denn Mörtel soll es sichtlich schwer gefallen zu sein, sich zwischen dem 53-jährigen "Goldfisch" Andrea und "Zebra" Karin zu entschieden. Letztendlich bekam die Jüngere den Zuschlag, musste jedoch lange um den offiziellen Lebensgefährtinnen-Status kämpfen. Selbst beim vergangenen Opernball, dessen Gastgeber Richard Lugner seit Jahren ist, war anfangs nicht klar, ob Zebra an seiner Seite sein wird.

Da war die Welt noch in Ordnung: Richard Lugner und Karin "Zebra" Karrer beim Semperopernball 2020 in Dresden. Bildrechte: xcitePress

Wenn es in der Beziehung kriselt, liegt es oft daran, dass die Frau einen neuen Busen hat und sie dann den Mann wechselt.

Die Brust-OP für Zebra gab's zu ihrem 48. Geburtstag dennoch. Für den Opernball-Gastgeber zunächst vielleicht ein Hoffnungsschimmer, Schwung in das etwas schale Liebesleben der beiden zu bringen. Denn kurz davor hatte der 87-Jährige gegenüber Gala bedauert: "So richtig funken tut es zwischen uns noch nicht. Daran müssen wir noch arbeiten." Dann waren plötzlich nicht einmal gemeinsame Kinder ausgeschlossen. Doch die wird es - zumindest mit Zebra - erst einmal nicht geben.

Danach wurde es in Mörtels Geliebten-Zoo unübersichtlich. Mal war von Andra "Goldfisch" die Rede, dann von "Rehlein" Moni. Geblieben sind sie nicht bei ihm. Und auch das "Zebra" ist jetzt über alle Berge. Karin Karrer hatte ihren Spitznamen übrigens ihrer Schwarz-Weiß-Vorliebe und ihrem Zebra-Bikini zu verdanken. Könnte also gut sein, dass es sich bei Lugners nächster Damenwahl um einen Tiger oder Leoparden handelt. Beide Muster liegen in diesem Jahr im Trend.