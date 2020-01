Richard "Mörtel" Lugner: Mit Lindsey Vonn zum Wiener Opernball 2020

Mit welchem Promi wird Richard "Mörtel" Lugner beim Wiener Opernball auflaufen? Eine Frage, die jedes Jahr aufs Neue bewegt. Jetzt hat der österreichische Unternehmer das Geheimnis gelüftet. 2020 wird der 87-Jährige in Begleitung der ehemaligen Weltklasse-Skirennläuferin Lindsey Vonn übers Parkett schweben. Ob das eine ihrer Kernkompetenzen ist, juckt den Opernball-Gastgeber nicht. Er habe die 35-jährige US-Amerikanerin ausgesucht, "weil sie hervorragend Deutsch spricht", sagte Lugner in einer Pressekonferenz. Der Ball findet am 20. Februar statt.

Zu Lugners Gästen in den vergangenen Jahrzehnten zählen u.a. Sophia Loren, Pamela Anderson und Kim Kardashian. Den medialen Wirbel um das Ereignis nutzt der Bauunternehmer, um sein Einkaufszentrum mit rund 100 Geschäften in Wien zu promoten. Denn dort muss der Stargast vor Besuch des Opernballs Autogramme geben.



Vonn scheint den Termin in Österreich auch zur Selbst-Promotion zu nutzen. Denn anscheindend plant die Sportlerin, ein eigenes Kamerateam mitzubringen. In der Loge könne es daher durchaus eng werden, befürchtet ihr Gastgeber.